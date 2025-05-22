О том, как запретительство доходит до абсурда Лучший способ бороться с чем-то — это запретить это самое «что-то» — именно этой логикой, к сожалению, зачастую пользуются российские чиновники.
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О том, как запретительство доходит до абсурда Лучший способ бороться с чем-то — это запретить это самое «что-то» — именно этой логикой, к сожалению, зачастую пользуются российские чиновники.
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