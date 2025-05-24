Евросоюз обсуждает отключение 20 банков РФ от SWIFT — Bloomberg

Санкции, предполагающие отключение 20 банков РФ от системы SWIFT, снижение потолка цены на нефть из России и запрет на строительство газопровода «Северный поток», рассматриваются в качестве нового антироссийского пакета Европейским союзом, 24 мая сообщает агентство Bloomberg.
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