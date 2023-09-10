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Сергей Лазарев заявил, что не балует своих детей

Сергей Лазарев заявил, что не балует своих детей

Российский певец Сергей Лазарев поделился мнением о том, как стоит воспитывать детей. Фото: wmj.ru В разговоре с газетой «Антенна-Телесемь» Лазарев отметил, что не понимает, для чего многие знаменитости часто берут детей на публичные мероприятия.

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