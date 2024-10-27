Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности подобных мероприятий, где происходит единение государств, благодаря которому решаются глобальные проблемы.
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