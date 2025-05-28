Политолог Михаилов заявил, что Украина тянет время в ущерб себе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца о пересмотре политики в отношении украинской помощи, заявил, что возможное снятие ограничений на поставки дальнобойного вооружения Украине может обострить ситуацию.
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