Торторелла был удален со скамейки в 1-м периоде матча «Тампы» и «Флайерс» за брань в адрес судей. Он не хотел уходить и продолжал ругаться

«Лайтнинг» разгромили «Флайерс» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ. После 4-й шайбы «Лайтнинг» в матче (на 10:49) главный тренер пенсильванцев Джон Торторелла начал эмоционально высказываться в адрес судьи Уэса МакКоли и его коллег.
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