Теракт на железной дороге предотвратили в Белгородской области

В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д в 53 километрах от границы с Украиной. По данным Telegram-канала Shot, два СВУ весом около 5 кг обнаружили на перегоне «Палатовка-Бирюч» в полутора километрах от села Ливенка.
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