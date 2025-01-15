Вытолкнул машину на встречную полосу

13 января на Оренбургском тракте на выезде из Казани 31-летний водитель кроссовера "Хюндай Туксон" совершил столкновение с попутным автомобилем "Фольксваген Поло", который от удара вынесло на встречную полосу.
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