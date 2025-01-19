Макгрегор призвал изгнать «однопартийный истеблишмент» из Вашингтона

Фактически однопартийный истеблишмент в США нужно изгнать из Вашингтона, чтобы установить хорошие отношения с Россией, заявил 19 января бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
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