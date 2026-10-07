«Бесплатный телевизор на выходные и сухая палка вместо ёлки»: как американцы превратили возврат товаров в наглый спорт.

Американка возвращает елку в Costco Представьте картину, от которой у любого отечественного продавца задергается глаз, а охранник на выходе автоматически потянется к рации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Немецкий рейдер под американским флагом вежливо попросил советский ледокол подойти ближе. Капитана «Сибирякова» насторожило одно слово.
- Вот и привет от Меркель. Трамп сорвал маски: зловещий сигнал из Пентагона — Прибалтику «подарили» России.
- Вот и закончилась долгая история партии Су-35СЭ, произведенных для Египта.
Свежие комментарии
- В Берлине прозрел...
- Плавучий док ПД-5...
- Армения доигралас...
Александр, редко теперь вижу ваш сайт. Рассылки и уведомления не приходят почему-то. Вот вчера вдруг пробился пост. Вообще новый формат обсуждений и оценок комментариев мне не нравится совершенно. Вы не знаете, чем вызваны такие неудобные перемены?