Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Бесплатный телевизор на выходные и сухая палка вместо ёлки»: как американцы превратили возврат товаров в наглый спорт.

«Бесплатный телевизор на выходные и сухая палка вместо ёлки»: как американцы превратили возврат товаров в наглый спорт.

Американка возвращает елку в Costco Представьте картину, от которой у любого отечественного продавца задергается глаз, а охранник на выходе автоматически потянется к рации.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Александр, редко теперь вижу ваш сайт. Рассылки и уведомления не приходят почему-то. Вот вчера вдруг пробился пост. Вообще новый формат обсуждений и оценок комментариев мне не нравится совершенно. Вы не знаете, чем вызваны такие неудобные перемены?