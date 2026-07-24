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Царьград

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Трамп: ЕС заплатит за штрафы Apple, пошлины введут скоро

Трамп: ЕС заплатит за штрафы Apple, пошлины введут скоро

Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импорт товаров из ЕС и намерении отменить штрафы для американских технологических компаний, таких как Apple, в ответ на действия Европейского союза.

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