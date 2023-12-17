«Цены по-прежнему растут»: в Минсельхозе признали, что так и не решили проблему с яйцами

В Россию через несколько дней начнут поступать яйца из Азербайджана и Турции. Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это должно скорректировать цены на этот продукт, но пока они продолжают расти.
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