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«Цены по-прежнему растут»: в Минсельхозе признали, что так и не решили проблему с яйцами

«Цены по-прежнему растут»: в Минсельхозе признали, что так и не решили проблему с яйцами

В Россию через несколько дней начнут поступать яйца из Азербайджана и Турции. Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это должно скорректировать цены на этот продукт, но пока они продолжают расти.

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Комментарии
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леонид рыбаков
я лично не понимаю работу министров и вообще они министры чего и для чего .Как они отслеживают производство .Только когда уже как работают полицейские по вызову на дебош еще не не убили как убьют приедем .ЭТО ТЕНДЕНЦИЯ В СТРАНЕ .
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