Зулия Лоикова объяснила рост офисных площадей в Москве

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала о причинах расширения офисных площадей в Москве. Она отметила, что работодатели возвращают сотрудников в офисы для оценки эффективности, а также создают комфортные условия для молодых специалистов.
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