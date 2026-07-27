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Царьград

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Зулия Лоикова объяснила рост офисных площадей в Москве

Зулия Лоикова объяснила рост офисных площадей в Москве

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала о причинах расширения офисных площадей в Москве. Она отметила, что работодатели возвращают сотрудников в офисы для оценки эффективности, а также создают комфортные условия для молодых специалистов.

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