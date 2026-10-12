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Марьинский вестник

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Более шести тысяч московских школьников решили углубленно изучать физику и математику

С нынешнего учебного года в старших классах столичных школ, с седьмого по девятый организованы специализированная физико-математическая вертикаль.

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