Участники пленарного заседания форума «Дальний Восток – зима открытий» обсудили ключевые вопросы

Мастер-планы развития дальневосточных территорий, инвестиционные проекты в сфере туризма и создание туристической инфраструктуры, отраслевые программы поддержки бизнеса стали ключевыми вопросами для обсуждения на пленарном заседании делового форума «Дальний Восток – земля открытий», который проходит на Камчатке 21–22 февраля.
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