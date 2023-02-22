Участники пленарного заседания форума «Дальний Восток – зима открытий» обсудили ключевые вопросы

Мастер-планы развития дальневосточных территорий, инвестиционные проекты в сфере туризма и создание туристической инфраструктуры, отраслевые программы поддержки бизнеса стали ключевыми вопросами для обсуждения на пленарном заседании делового форума «Дальний Восток – земля открытий», который проходит на Камчатке 21–22 февраля.