Universe: спектрограф телескопа VLT помог измерить скорость ветра на Юпитере

Португальские ученые из Института астрофизики и космических наук Лиссабонского университета впервые использовали телескоп VLT Европейской южной обсерватории для изучения планеты Солнечной системы, а не далеких миров в глубоком космосе.
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