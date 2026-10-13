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Сообщения о полной потере файлов пользователей «Яндекс Диска» опровергли

Сообщения о полной потере файлов пользователей «Яндекс Диска» опровергли

В Сети стали появляться сообщения, что пользователи навсегда потеряли файлы, которые хранились на «Яндекс Диске».

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