Юлианну Караулову пытался развести на деньги Дмитрий Маликов

Певица Юлианна Караулова призналась, что едва не поверила ему. После того как Ларису Долину мошенники обманным путем заставили продать свою квартиру и перевести им более 200 миллионов рублей, отечественные звезды начали делиться своими историями о столкновении с аферистами.