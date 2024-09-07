Юлианну Караулову пытался развести на деньги Дмитрий Маликов

Певица Юлианна Караулова призналась, что едва не поверила ему. После того как Ларису Долину мошенники обманным путем заставили продать свою квартиру и перевести им более 200 миллионов рублей, отечественные звезды начали делиться своими историями о столкновении с аферистами.
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