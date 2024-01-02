Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

В столице проводят сбор подписей В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
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