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Эксперт Капитонов: создавать газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит

Эксперт Капитонов: создавать газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит

Газовый хаб в Турции может быть реализован как виртуальная площадка, строить газовую инфраструктуру там пока не следует, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

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