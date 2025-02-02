Прошу на выход: 6 бесполезных предметов мебели, которые неуместны в маленькой квартире

В маленькой квартире гораздо меньше возможностей для расстановки мебели, чем в большой. Из-за нехватки площади от многих предметов интерьера приходится отказываться, так как они занимают слишком много места.
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