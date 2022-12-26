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В Израиле поднялся скандал в связи с незаконным получением паспортов Пугачёвой и Собчак. Как борец с коррупцией сам стал коррупционером

В Израиле поднялся скандал в связи с незаконным получением паспортов Пугачёвой и Собчак. Как борец с коррупцией сам стал коррупционером

Давайте немножко повспоминаем основные направления общественной деятельности Ксении Собчак. Кому тяжеловато, могу напомнить — это борьба с коррупцией.

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