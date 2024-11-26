В Саратове в возрасте 100 лет умерла Мария Лиманская, которая получила всемирную известностью после фотографии Евгения Халдея.
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