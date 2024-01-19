Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Если увеличивать давление на мину, она непременно взорвётся При продолжении такой политики страну ждёт мультинациональный взрыв Не поддаётся осмыслению, как такое может происходить в России, минимум, два десятилетия? Сказать, что ситуация критическая, всё равно, что ничего не сказать.

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Комментарии
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Лидия
У меня личные претензии к азербайджанцам. Первая - вырубили часть  несущего фундамента под свой магазин в подвале нашего дома по поддельным документам и мы теперь вибрируем от каждой проехавшей машины. Когда пытались жаловаться, начались угрозы нашим детям. А второй - отравилась до крови их арбузами. Так что я за то, чтобы они счатливо жили в своей стране, не высасывали нас как пиявки.
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16 час.
Silver Kont
Что-то азербоны совсем охуели, требуют от всех извинений! Выкинуть нахуй их из России, это же турецкие агенты, и пусть у себя выёбываются, какие они великие.... А урюка из конопляной долины выслать в кишлак со всей роднёй, предварительно отправив в колонию на южный берег Северного ледовитого океана по 282 статье, и никакого удо, пусть по полной вкусит прелести этой статьи, которую черножопые пидарасы любят &quot;шить&quot; русским...
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13 час.
Александр Платов
Вы всё это гаранту скажите. С его подачи началось это заселение-оккупация России всякими мигрантами. Посмеялись над Европой в своё время? Ну а теперь сами хлебайте то, над чем смеялись! Это - капитализм, детка, к которому вы так стремились - радуетесь продуктам в супермаркетах с европейских помоек, так терпите и мигрантскую шушеру, коли сами без Бастрыкина ни на что не способны! Так что нечего тут истерить да слёзки проливать. Получайте то, что заслужили!
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9 час.

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