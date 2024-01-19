Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Лидия У меня личные претензии к азербайджанцам. Первая - вырубили часть несущего фундамента под свой магазин в подвале нашего дома по поддельным документам и мы теперь вибрируем от каждой проехавшей машины. Когда пытались жаловаться, начались угрозы нашим детям. А второй - отравилась до крови их арбузами. Так что я за то, чтобы они счатливо жили в своей стране, не высасывали нас как пиявки.

Silver Kont Что-то азербоны совсем охуели, требуют от всех извинений! Выкинуть нахуй их из России, это же турецкие агенты, и пусть у себя выёбываются, какие они великие.... А урюка из конопляной долины выслать в кишлак со всей роднёй, предварительно отправив в колонию на южный берег Северного ледовитого океана по 282 статье, и никакого удо, пусть по полной вкусит прелести этой статьи, которую черножопые пидарасы любят "шить" русским...