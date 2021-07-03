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Боец UFC Физиев об общении с судьей перед боем Рахмонова: «Он был готов умереть в этом бою»

Одним из секундантов Шавката Рахмонова в бою против бразильца Мишеля Празереса был боец UFC из Киргизии Рафаэль Физиев, который рассказал об общении с рефери перед поединком:  «К нам подошел рефери, попросил сказать Шавкату, что, если он будет снизу и нужно будет останавливать бой, он будет говорить ему об этом.

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