«Благодарность» — бездонное стихотворение Е. Евтушенко

Евгений Евтушенко – самый читаемый русский поэт второй половины XX века. Он, как и другие поэты послесталинской эпохи, не скрывал критического отношения в советской действительности, но при этом был осыпан славой.
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