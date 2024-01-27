♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Александров
    Резинку для рогаток можно было при случае купить в магазине игрушек в составе какой-либо морской модели модели или, е...☕️ 5 детских заба...
  • Gennady Sokolovsky
    Какая же паскудная тварь "пиарит" этого стукача и предателя?????????????25 проницательных...
  • Игорь
    25 проницательных...

«Благодарность» — бездонное стихотворение Е. Евтушенко

«Благодарность» — бездонное стихотворение Е. Евтушенко

Евгений Евтушенко – самый читаемый русский поэт второй половины XX века. Он, как и другие поэты послесталинской эпохи, не скрывал критического отношения в советской действительности, но при этом был осыпан славой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Серафимова
Грустно.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх