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Ростех

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«РТ-Техприемка» будет подтверждать соответствие продукции Melon Fashion Group требованиям ЕАЭС

«РТ-Техприемка» будет подтверждать соответствие продукции Melon Fashion Group требованиям ЕАЭС

Фото: «РТ-Техприемка»  Компания «Кволити +» (входит в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех) стала стратегическим партнером одного из крупнейших российских ритейлеров одежды — Melon Fashion Group — и будет подтверждать соответствие его продукции требованиям ЕАЭС.

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