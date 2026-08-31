«Мы обязаны применить тактическое ядерное оружие»: Алексей Журавлёв призвал принудить врага к капитуляции

БлокнотРУ Он отметил, что дискуссировать на эту тему не нужно: если потребуется - удар должен быть нанесён.
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Свежие комментарии
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- Русские не решатс...
Надо лишний народ, убрать. Вот и все.
Есть у нас мощное оружие.не ядерного использование и без радиации. Уничтожает в радиусе 300 метров всё живое. И практически не трогая строение. Это можно. Только не хотят.
Срочно команду психиатров. Если применить даже тактическое ядерное оружие.. Во первых место применения будет радиоактивно очень долго. Во вторых как бы ответ не прилетел. И куда ещё прилетит?
Уважаемые Мои Сограждане-Россияне!
Что-то РАЗДУХАРИЛСЯ Журавлёв!
У Нас СВО или Война???
Если Война - то нужно Объявлять Военное Положение!!!
А, если СВО - то Каким Местом Думает Журавлёв???
Вместо Того, чтобы Принять Предложение Военспеца Полковника Сивкова, и ДОНЕСТИ Его до Верховного Главнокомандующего, Он (Журавлёв) Хочет ЗАТЕЯТЬ(!) "Адскую Игру"!!!
После Которой Четвёртая Мировая Будет на ДУБИНКАХ!!!
Зачем Человеку Дана Голова???
Угу... Сельхозугодья Журавлёв чистить будет. Лично.