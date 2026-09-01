В США проведут операцию по обеспечению честности выборов

Операцию по борьбе с фальсификацией выборов в штатах Вашингтон, Висконсин, Миссури, Джорджия, Калифорния, Пенсильвания, Невада, Нью-Йорк и Коннектикут активизирует 1 сентября министерство внутренней безопасности США, сообщил 31 августа телеканал CNN.
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