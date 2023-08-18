Скрытые страницы истории

Виктор Луговой

Про "Раздачу продовольствия" я уже некогда писал... Враз видать художника-мариниста. Ну, не его специальность коняжки... Галопом в тройке идут только пристяжные. Коренник движется - рысью. Кстати, - вот тут нетленочка. И.К.Айвазовский, "Десятый вал.