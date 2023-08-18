Были в истории России страницы, которые она тщательно пыталась скрыть. Однако, как говорится, из песни слов не выбросишь.
Скрытые страницы истории
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СК
Светлана Касьянова
Может, это Вы «мозги трепете?!»
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5 час.
Виктор Луговой
Про "Раздачу продовольствия" я уже некогда писал... Враз видать художника-мариниста. Ну, не его специальность коняжки... Галопом в тройке идут только пристяжные. Коренник движется - рысью. Кстати, - вот тут нетленочка. И.К.Айвазовский, "Десятый вал.
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4 час.
Ольга Кожемякина
Уймись, мразь!
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1 час.
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