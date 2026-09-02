Ozon увеличил спрос на школьные товары в малых городах России

В августе 2026 года Ozon отметил рост спроса на школьные товары в 2,3 раза. Более 10,5 миллионов семей совершили покупки, причем треть из малых городов и сел.
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