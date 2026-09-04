Хранители ядерного щита: Россия отмечает День специалиста по ядерному обеспечению 4 сентября в России.
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