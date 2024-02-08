Почти 2 тыс. школьников смогут выбрать профессию в День науки в Московском Политехе

8 февраля 2024 года в Московском политехническом университете пройдет масштабный День науки, на котором 1900 школьников из инженерных, ИТ, медиа и предпринимательских классов сделают шаг к своей профессии.
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