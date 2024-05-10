GSC Game World оказались непричастны к страйкам на YouTube Популярный YouTube-блогер Deadp47 ...

GSC Game World оказались непричастны к страйкам на YouTubeПопулярный YouTube-блогер Deadp47 в своем новом ролике рассказал о настоящем авторе страйков и блокировок русскоязычных YouTube-каналов от лица украинской студии GSC Game World, известной по S.
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