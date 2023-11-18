Депутат Ниметуллаев заявил, что операции ВСУ на Днепре обречены на провал

Вооруженным силам Украины не удастся форсировать Днепр и захватить населенные пункты на левом берегу Херсонской области, уверен глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии