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Депутат Ниметуллаев заявил, что операции ВСУ на Днепре обречены на провал

Депутат Ниметуллаев заявил, что операции ВСУ на Днепре обречены на провал

Вооруженным силам Украины не удастся форсировать Днепр и захватить населенные пункты на левом берегу Херсонской области, уверен глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.

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