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Царьград

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"Вклады под угрозой": Либеральная сетка узнала, как накопившиеся триллионы русских пустят "чинить экономику"

"Вклады под угрозой": Либеральная сетка узнала, как накопившиеся триллионы русских пустят "чинить экономику"

Фантазия недругов упёрлась в творческий потолок - 4,5 года они рассказываются, что вот-вот деньги граждан, положенные под проценты, изымут.

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Sergey Ivanov

В России сложилось вполне адекватное отношение к любым заявлениям сверху.
Когда нам говорят, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме- все понимают: Они сами, их дети и внуки будут жить в еще более скотских условиях, чем они сами.
Когда пьяный Вождь заплетающимся языком говорит на всю страну, что «У нас все просчитано! Дефолта не будет!»- каждый понимает: Завтра будет дефолт- и бежит спасать то, что еще можно спасти...
Когда уже другой, трезвый Вождь говорит: «Мобилизации не будет!»- те, кто поактивней, срочно кидаются штурмовать Верхний Ларс, а пассивное болото слышит продолжение: «Прошу отнестись с пониманием».
Когда граждане слышат по телевизору слова «Повышения цен не будет!»- все кидаются закупать соль и спички. Потому, что завтра все это будет стоить столько, как будто то и другое привезли с Марса.
Когда власть на всю страну объявляет какой- то слух «фейковым вбросом»- все понимают: Именно этот слух и есть правда!
Когда граждане в очередной раз слышат о том, что «мобилизации не будет»- они привычно настраиваются услышать следующую фразу:
-Прошу отнестись с пониманием.