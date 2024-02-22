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Из-за ремонта путей поезда в Новосибирской области меняют расписание

Из-за ремонта путей поезда в Новосибирской области меняют расписание

Расписание двух пригородных поездов временно изменится из-за ремонтных работ на путях. 4 и 7 марта в связи с ремонтом пути изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области.

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