КП: Россия экспортирует тонны мухоморов в Америку и Азию

Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов из России за границу, а именно в Америку и Азию. Как сообщает Россельхознадзор, были оформлены сертификаты на отправку за рубеж 565 килограммов сушеных грибов, передает «Комсомольская правда».
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