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Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних принят в первом чтении

Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних принят в первом чтении

11 апреля депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли закон, в соответствии с которым продажа вейпов для несовершеннолетних в России окажется под запретом.

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