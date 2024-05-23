Очень интересно как в американских элитах проявляется противоречие по вопросу права хохла применять переданное ему оружие по территории России вне зоны боевых действий.
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Очень интересно как в американских элитах проявляется противоречие по вопросу права хохла применять переданное ему оружие по территории России вне зоны боевых действий.
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