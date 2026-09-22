Йемен: по состоянию на раннее утро коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудары по позициям и складам оружия хуситов в районах к западу от провинции Таиз.
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