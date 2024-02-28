Глобальная война на Ближнем Востоке: Чем закончится перемирие Израиля и Газы

В 2023 году Израиль показал себя не просто крайне воинствующим и агрессивным государством, который безнаказанно обстреливал гражданские постройки и больницы в Газе, из-за чего погибло более 21 тысячи палестинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии