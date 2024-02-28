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Глобальная война на Ближнем Востоке: Чем закончится перемирие Израиля и Газы

Глобальная война на Ближнем Востоке: Чем закончится перемирие Израиля и Газы

В 2023 году Израиль показал себя не просто крайне воинствующим и агрессивным государством, который безнаказанно обстреливал гражданские постройки и больницы в Газе, из-за чего погибло более 21 тысячи палестинцев.

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