Прогноз погоды в Крыму на 8 января

Прогноз погоды в Крыму на 8 январяВ Симферополе +13 и пасмурноВ Севастополе +13 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +13 и пасмурноВ Джанкое +14 и пасмурноВ Ялте +13 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +11 и пасмурноВ Армянске +12 и пасмурноВ Красноперекопск.