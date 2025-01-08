Прогноз погоды в Крыму на 8 января

Прогноз погоды в Крыму на 8 январяВ Симферополе +13 и пасмурноВ Севастополе +13 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +13 и пасмурноВ Джанкое +14 и пасмурноВ Ялте +13 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +11 и пасмурноВ Армянске +12 и пасмурноВ Красноперекопск.
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