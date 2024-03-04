Продолжаются строительные работы на очистных сооружениях

Мэрия Кишинева сообщает, что строительные работы на очистных сооружениях продолжаются. Заместитель мэра столицы уточнил, что работы по первому этапу реконструкции очистных сооружений завершены на 90%, они находятся на стадии завершения работ по электрической части, 10% будут завершены в кратчайшие сроки и все решения будут определены, сообщает Noi.