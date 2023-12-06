Экс-верховный комиссар ООН по правам человека призвала США пересмотреть свою военную помощь Израилю

Группа The Elders призвала США прекратить оказывать военную помощь Израилю, иначе именно Штаты будут ассоциироваться с убийством тысяч палестинцев.
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