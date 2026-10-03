Иран: Ближе к вечеру в районе острова Кешм провинции Хормозган был слышен взрыв. Более подробная информация не была доступна сразу, но по неподтвержденным данным предполагалось, что дрон был сбит.
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