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Контрафронт

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Иран: Ближе к вечеру в районе острова Кешм провинции Хормозган был слышен взрыв. Более подробная...

Иран: Ближе к вечеру в районе острова Кешм провинции Хормозган был слышен взрыв. Более подробная информация не была доступна сразу, но по неподтвержденным данным предполагалось, что дрон был сбит.

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