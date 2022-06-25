NYT: Коммандос ряда стран НАТО тайно работают на Украине

Отряды специального назначения (коммандос) ряда стран Североатлантического альянса (НАТО) осуществляют тайную работу на территории Украины, сообщила в субботу, 25 июня, американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Отряды специального назначения (коммандос) ряда стран Североатлантического альянса (НАТО) осуществляют тайную работу на территории Украины, сообщила в субботу, 25 июня, американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Свежие комментарии