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NYT: Коммандос ряда стран НАТО тайно работают на Украине

NYT: Коммандос ряда стран НАТО тайно работают на Украине

Отряды специального назначения (коммандос) ряда стран Североатлантического альянса (НАТО) осуществляют тайную работу на территории Украины, сообщила в субботу, 25 июня, американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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