НАТО не готово к столкновению с Россией

Александр Свитайло

Надо довести им, что уничтожаться будут не только самолеты F-16, вылетающие с их аэродромов, но также и обслуживающая эти вылеты аэродромная инфраструктура - КП, локаторы, топливозаправщики и т.п. В принципе, Израиль ведь так и делает, обеспечивая собственную безопасность. И никто ничего ему против не смеет сказать...