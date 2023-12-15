Россия будет рассматривать использование авиабаз Польши, Румынии и Словакии для применения истребителей F-16 ВСУ как полноценное участие в конфликте на Украине.
НАТО не готово к столкновению с Россией
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ВСЁ ВЕРНО...ПОРА УНИЧТОЖАТЬ АЭРОДРОМЫ ВРАГА НА ЕГО РОДИНЕ.Будь то ПШЕКИ...иль ПРОЕБАЛты
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13 час.
Александр Свитайло
Надо довести им, что уничтожаться будут не только самолеты F-16, вылетающие с их аэродромов, но также и обслуживающая эти вылеты аэродромная инфраструктура - КП, локаторы, топливозаправщики и т.п. В принципе, Израиль ведь так и делает, обеспечивая собственную безопасность. И никто ничего ему против не смеет сказать...
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да готовы они вы им больше как Вова партнерам доверяйте уроды.
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10 час.
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