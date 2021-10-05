Сирены завоют совсем скоро: действовать по инструкции стоит уссурийцам

6 октября 2021 года в ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне запланировано проведение комплексной проверки готовности систем оповещения Приморского края, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
6 октября 2021 года в ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне запланировано проведение комплексной проверки готовности систем оповещения Приморского края, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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