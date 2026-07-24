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Сын Трампа взялся за разработку военных роботов

Стартап Foundation Future Industries, поддерживаемый Эриком Трампом, сыном президента США Дональда Трампа, объявил о партнерстве с производителем процессоров AMD, направленном на разработку автономных человекоподобных роботов, сообщает Reuters.

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